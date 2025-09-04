Die Zentralafrikanische Republik startet ein groß angelegtes Zukunftsprogramm

Bangui, Zentralafrikanische und Casablanca, Marokko (ots/PRNewswire) -- Investitionen von 12,8 Mrd. USD bis 2028 in Infrastruktur, Sicherheit undBildung- Gigantisches Potential im Herzen Afrikas: unerschlossene Bodenschätze,unberührte Natur und eine junge, lernbereite Bevölkerung- Chancen so gut wie nie zuvor: Politische Stabilisierung in Kombination miteinem umfassenden Entwicklungsplan für das Land- Internationaler Investment Round Table in Casablanca mit Präsentation desNationalen Entwicklungsplans und von 24 konkreten InvestitionsprojektenDie Regierung der Zentralafrikanischen Republik legt ein milliardenschweresInvestitionsprogramm auf, das alle Bereiche und Regionen des Landes umfasst.Investitionen in Höhe von 12,8 Mrd. USD in Verbindung mit umfangreichenstaatlichen Reformen und Anreizen für Unternehmen sollen einen Aufschwung fürdas Land im Herzen Afrikas auslösen. Bis 2028 sind 543 konkrete Projektedefiniert. So soll die Armutsquote massiv reduziert werden, 2.300 Kilometerasphaltierte Nationalstraßen werden gebaut, 3.000 Kilometer Glasfaser-Kabelverlegt und die Elektrifizierungsquote von 4% auf 38% gesteigert. Die Grundlagefür dieses Zukunftsprogramm bildet der "Nationale Entwicklungsplan 2024-2028".Nächste Woche wird der Plan erstmals der internationalen Öffentlichkeit imRahmen eines internationalen Investment Round Table im marokkanischen Casablancavorgestellt."Wir sind entschlossen, das weitgehend unerschlossene Potenzial unseres Landeszu entfalten - durch die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, den Aufbaueiner resilienten und nachhaltigen Infrastruktur, die Verbesserung öffentlicherGrundversorgungsleistungen und Anreize für Investoren", betont Prof. FaustinArchange Touadéra, Präsident der Zentralafrikanischen Republik. "Ziel ist es,einerseits eine echte Dynamik der Entwicklung und des strukturellen Wandels desLandes auf wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ebene in Gang zu setzenund andererseits die Armut zu verringern und das Wohlergehen unserer Bevölkerungzu verbessern."Die Zentralafrikanische Republik gilt als eines der am wenigsten entwickeltenLänder der Welt. Seit dem Amtsantritt von Präsident Touadéra 2016 hat sichjedoch viel bewegt: Auf eine Befriedung des Landes folgte eine politischeStabilisierung und die Erneuerung staatlicher Institutionen. Auch diewirtschaftlichen Kennzahlen haben sich gut entwickelt: Die Inflationsrate lag2024 bei 1,5%, die Währung ist stabil und das Wirtschaftswachstum erhöht sich