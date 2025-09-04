Die Zentralafrikanische Republik startet ein groß angelegtes Zukunftsprogramm
Bangui, Zentralafrikanische und Casablanca, Marokko (ots/PRNewswire) -
- Investitionen von 12,8 Mrd. USD bis 2028 in Infrastruktur, Sicherheit und
Bildung
- Gigantisches Potential im Herzen Afrikas: unerschlossene Bodenschätze,
unberührte Natur und eine junge, lernbereite Bevölkerung
- Chancen so gut wie nie zuvor: Politische Stabilisierung in Kombination mit
einem umfassenden Entwicklungsplan für das Land
- Internationaler Investment Round Table in Casablanca mit Präsentation des
Nationalen Entwicklungsplans und von 24 konkreten Investitionsprojekten
Die Regierung der Zentralafrikanischen Republik legt ein milliardenschweres
Investitionsprogramm auf, das alle Bereiche und Regionen des Landes umfasst.
Investitionen in Höhe von 12,8 Mrd. USD in Verbindung mit umfangreichen
staatlichen Reformen und Anreizen für Unternehmen sollen einen Aufschwung für
das Land im Herzen Afrikas auslösen. Bis 2028 sind 543 konkrete Projekte
definiert. So soll die Armutsquote massiv reduziert werden, 2.300 Kilometer
asphaltierte Nationalstraßen werden gebaut, 3.000 Kilometer Glasfaser-Kabel
verlegt und die Elektrifizierungsquote von 4% auf 38% gesteigert. Die Grundlage
für dieses Zukunftsprogramm bildet der "Nationale Entwicklungsplan 2024-2028".
Nächste Woche wird der Plan erstmals der internationalen Öffentlichkeit im
Rahmen eines internationalen Investment Round Table im marokkanischen Casablanca
vorgestellt.
"Wir sind entschlossen, das weitgehend unerschlossene Potenzial unseres Landes
zu entfalten - durch die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, den Aufbau
einer resilienten und nachhaltigen Infrastruktur, die Verbesserung öffentlicher
Grundversorgungsleistungen und Anreize für Investoren", betont Prof. Faustin
Archange Touadéra, Präsident der Zentralafrikanischen Republik. "Ziel ist es,
einerseits eine echte Dynamik der Entwicklung und des strukturellen Wandels des
Landes auf wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ebene in Gang zu setzen
und andererseits die Armut zu verringern und das Wohlergehen unserer Bevölkerung
zu verbessern."
Die Zentralafrikanische Republik gilt als eines der am wenigsten entwickelten
Länder der Welt. Seit dem Amtsantritt von Präsident Touadéra 2016 hat sich
jedoch viel bewegt: Auf eine Befriedung des Landes folgte eine politische
Stabilisierung und die Erneuerung staatlicher Institutionen. Auch die
wirtschaftlichen Kennzahlen haben sich gut entwickelt: Die Inflationsrate lag
2024 bei 1,5%, die Währung ist stabil und das Wirtschaftswachstum erhöht sich
