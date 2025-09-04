    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Zentralafrikanische Republik startet ein groß angelegtes Zukunftsprogramm

    Bangui, Zentralafrikanische und Casablanca, Marokko (ots/PRNewswire) -

    - Investitionen von 12,8 Mrd. USD bis 2028 in Infrastruktur, Sicherheit und
    Bildung
    - Gigantisches Potential im Herzen Afrikas: unerschlossene Bodenschätze,
    unberührte Natur und eine junge, lernbereite Bevölkerung
    - Chancen so gut wie nie zuvor: Politische Stabilisierung in Kombination mit
    einem umfassenden Entwicklungsplan für das Land
    - Internationaler Investment Round Table in Casablanca mit Präsentation des
    Nationalen Entwicklungsplans und von 24 konkreten Investitionsprojekten

    Die Regierung der Zentralafrikanischen Republik legt ein milliardenschweres
    Investitionsprogramm auf, das alle Bereiche und Regionen des Landes umfasst.
    Investitionen in Höhe von 12,8 Mrd. USD in Verbindung mit umfangreichen
    staatlichen Reformen und Anreizen für Unternehmen sollen einen Aufschwung für
    das Land im Herzen Afrikas auslösen. Bis 2028 sind 543 konkrete Projekte
    definiert. So soll die Armutsquote massiv reduziert werden, 2.300 Kilometer
    asphaltierte Nationalstraßen werden gebaut, 3.000 Kilometer Glasfaser-Kabel
    verlegt und die Elektrifizierungsquote von 4% auf 38% gesteigert. Die Grundlage
    für dieses Zukunftsprogramm bildet der "Nationale Entwicklungsplan 2024-2028".
    Nächste Woche wird der Plan erstmals der internationalen Öffentlichkeit im
    Rahmen eines internationalen Investment Round Table im marokkanischen Casablanca
    vorgestellt.

    "Wir sind entschlossen, das weitgehend unerschlossene Potenzial unseres Landes
    zu entfalten - durch die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, den Aufbau
    einer resilienten und nachhaltigen Infrastruktur, die Verbesserung öffentlicher
    Grundversorgungsleistungen und Anreize für Investoren", betont Prof. Faustin
    Archange Touadéra, Präsident der Zentralafrikanischen Republik. "Ziel ist es,
    einerseits eine echte Dynamik der Entwicklung und des strukturellen Wandels des
    Landes auf wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ebene in Gang zu setzen
    und andererseits die Armut zu verringern und das Wohlergehen unserer Bevölkerung
    zu verbessern."

    Die Zentralafrikanische Republik gilt als eines der am wenigsten entwickelten
    Länder der Welt. Seit dem Amtsantritt von Präsident Touadéra 2016 hat sich
    jedoch viel bewegt: Auf eine Befriedung des Landes folgte eine politische
    Stabilisierung und die Erneuerung staatlicher Institutionen. Auch die
    wirtschaftlichen Kennzahlen haben sich gut entwickelt: Die Inflationsrate lag
    2024 bei 1,5%, die Währung ist stabil und das Wirtschaftswachstum erhöht sich
    Seite 1 von 3 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Die Zentralafrikanische Republik startet ein groß angelegtes Zukunftsprogramm - Investitionen von 12,8 Mrd. USD bis 2028 in Infrastruktur, Sicherheit und Bildung - Gigantisches Potential im Herzen Afrikas: unerschlossene Bodenschätze, unberührte Natur und eine junge, lernbereite Bevölkerung - Chancen so gut wie nie zuvor: …