Zoomlion meldet starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025, angetrieben durch globales Wachstum und technologische Innovationen

Das internationale Geschäft von Zoomlion verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 erreichte 13,815 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 55,6 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Die Produkte werden in über 170 Ländern vertrieben, wobei ein starkes Wachstum in Afrika, dem Nahen Osten, Australien, Ostasien, Südostasien und Südamerika zu verzeichnen ist. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Tier-1-Hubs und 430 Tier-2- und Tier-3-Vertriebsstellen, die von rund 7.800 Mitarbeitern im Ausland, darunter 5.000 Einheimische, unterstützt werden. Es wurden weltweit 19 sekundäre Standorte und 62 neue primäre und sekundäre Standorte in traditionellen Märkten hinzugefügt, wodurch die Marktabdeckung und die Reaktionsfähigkeit des Kundendienstes verbessert wurden.

CHANGSHA, China, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat seinen Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, in dem ein Umsatzwachstum ausgewiesen wird. Der Umsatz erreichte 24,855 Milliarden Yuan, 1,3 % mehr als im Vorjahr. Der internationale Umsatz machte auch im ersten Halbjahr 2025 weiterhin mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes aus, was das starke internationale Wachstum und die Innovationsdynamik unterstreicht. Die durchgängige, digitalisierte und lokalisierte Strategie führte zu Durchbrüchen in globalen Märkten und aufstrebenden Branchen. Das Unternehmen gab außerdem eine Zwischendividende bekannt und festigte damit seine Positionierung als „wert- und wachstumsorientiertes" Unternehmen.

Im ersten Halbjahr 2025 festigte Zoomlion seine globale Position, wobei der Exportmarktanteil von Betonmaschinen und Baukränen stieg. Der Umsatz mit Erdbewegungsmaschinen stieg um 22 %, und auch im Bereich Bergbaumaschinen war ein Wachstum zu verzeichnen. Das Unternehmen hat außerdem seine weltweite Produktionspräsenz ausgebaut, darunter neue Fabriken, die derzeit in Ungarn und Deutschland errichtet werden. Das Unternehmen ist weiterhin führend in den Bereichen Elektrifizierung und intelligente Hubarbeitsbühnen und hat in Europa neue Teleskoplader auf den Markt gebracht. Im Bereich Robotik hat Zoomlion drei humanoide Modelle entwickelt, einen intelligenten Trainingsplatz mit 120 Stationen errichtet und einen vollständigen Zyklus aus „Datenerfassung – Modelltraining – Anwendung" etabliert, wodurch eine datengesteuerte Grundlage für groß angelegte, verkörperte intelligente humanoide Roboter geschaffen wurde.

Im Jahr 2025 hat Zoomlion seine E-Learning-Plattform mit Unterstützung für 13 Sprachen, KI-Dozenten und einer cloudbasierten Kursbibliothek eingeführt, um die Talentförderung und das internationale Geschäft voranzutreiben. Das Unternehmen führte außerdem ein globales Rotationsprogramm ein und organisierte Austauschaktivitäten mit internationalen Mitarbeitern, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die globalen Aktivitäten voranzutreiben.

Zoomlion wurde mit einem Markenwert von 136,786 Milliarden Yuan zum 22. Mal in Folge in die Liste der Top 500 Most Valuable Brands in China (die Liste der 500 wertvollsten Marken Chinas) aufgenommen. Die Zahl spiegelt die Stärke der Marke und die Entwicklungsdynamik wider, die das Unternehmen für sein globales Wachstum nutzen möchte. Durch internationales Wachstum, aufstrebende Sektoren und Investitionen in Zukunftsbranchen arbeitet Zoomlion mit Partnern und Kunden weltweit zusammen, um intelligentere, umweltfreundlichere und widerstandsfähigere Lösungen zu entwickeln.

