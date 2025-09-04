RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Treffen mit dem Finanzchef Jose Sainz Armada auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Strategisch richte sich der Energieversorger stärker auf das Netzgeschäft aus, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (04. September 2025, 21:17 Uhr) gehandelt.



