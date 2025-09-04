Estee Lauder Companies Registered (A) - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 04.09.2025

Mit einer Performance von -4,94 % musste die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Estée Lauder Companies ist ein führendes Kosmetikunternehmen mit einem breiten Portfolio an Premium-Marken. Es ist bekannt für seine Innovationskraft und starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind L'Oréal und Shiseido. Einzigartig ist die Markenvielfalt und globale Reichweite.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Estee Lauder Companies Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,87 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie damit um -1,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Estee Lauder Companies Registered (A) +10,85 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,25 % 1 Monat -1,99 % 3 Monate +29,87 % 1 Jahr -5,97 %

Informationen zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie

Es gibt 234 Mio. Estee Lauder Companies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,53 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 04.09.2025 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.