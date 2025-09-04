    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEstee Lauder Companies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Estee Lauder Companies Registered (A)

    Besonders beachtet!

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Estee Lauder Companies Registered (A) - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 04.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie bisher Verluste von -4,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Estee Lauder Companies Registered (A) - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 04.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Estée Lauder Companies ist ein führendes Kosmetikunternehmen mit einem breiten Portfolio an Premium-Marken. Es ist bekannt für seine Innovationskraft und starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind L'Oréal und Shiseido. Einzigartig ist die Markenvielfalt und globale Reichweite.

    Estee Lauder Companies Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Mit einer Performance von -4,94 % musste die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.050,00€
    Basispreis
    4,33
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.000,00€
    Basispreis
    4,47
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Estee Lauder Companies Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,87 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie damit um -1,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Estee Lauder Companies Registered (A) +10,85 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

    Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,25 %
    1 Monat -1,99 %
    3 Monate +29,87 %
    1 Jahr -5,97 %

    Informationen zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie

    Es gibt 234 Mio. Estee Lauder Companies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,53 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 04.09.2025 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 04.09. - Dow Jones stark +0,71 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Estee Lauder Companies Registered (A)

    -4,68 %
    -1,25 %
    -1,99 %
    +29,87 %
    -5,97 %
    -68,50 %
    -56,47 %
    +13,86 %
    +483,36 %
    ISIN:US5184391044WKN:897933



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Estee Lauder Companies Registered (A) - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 04.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie bisher Verluste von -4,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie.