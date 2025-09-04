    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain
    JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit der Finanzchefin Maud Thuaudet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr rechne der Baustoffhersteller mit einem moderaten Wachstum, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:46 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:46 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 91,42EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 21:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Elodie Rall
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 115
    Kursziel alt: 115
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


