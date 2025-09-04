JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit der Finanzchefin Maud Thuaudet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr rechne der Baustoffhersteller mit einem moderaten Wachstum, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:46 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 91,42EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 21:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

