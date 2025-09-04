JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem Finanzchef François Roger auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dieser attestierte dem Medikament Amlitelimab trotz enttäuschender Studiendaten Blockbuster-Potenzial, schrieb Benjamin Jackson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,96 % und einem Kurs von 78,51EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Benjamin Jackson

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

