JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem Finanzchef François Roger auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dieser attestierte dem Medikament Amlitelimab trotz enttäuschender Studiendaten Blockbuster-Potenzial, schrieb Benjamin Jackson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,96 % und einem Kurs von 78,51EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Benjamin Jackson
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
