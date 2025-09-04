ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Fallende US-Renditen schieben Aktien an
- Sinkende Renditen bei US-Staatsanleihen beflügeln Aktien.
- Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,77 Prozent.
- Arbeitsmarktbericht könnte Zinsdruck auf Fed erhöhen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Erneut sinkende Renditen im Handel mit US-Staatsanleihen haben den Aktienbörsen in den USA am Donnerstag Auftrieb gegeben. Nach einem verhaltenen Start legte der Leitindex Dow Jones Industrial kontinuierlich zu und ging mit einem Plus von 0,77 Prozent auf 45.621,29 Punkte aus dem Handel.
Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für August am Freitag kauften Investoren wie schon am Mittwoch US-Staatspapiere. Im Gegenzug fiel die Verzinsung zehnjähriger Bonds auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Zeichnen die Daten zur Beschäftigung in den USA im August das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarkt, dürfte das den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, die Zinsen zu senken. Davon dürften Aktien profitieren.
Anleger könnten also auf sinkende Zinsen in den USA setzen. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.
Der technologielastige Nasdaq 100 stieg am Donnerstag um 0,93 Prozent auf 23.633,01 Zähler und der marktbreite S&P 500 legte um 0,83 Prozent auf 6.502,08 Punkte zu.
Geschäftszahlen und Ausblicke einiger Unternehmen sorgten für deutliche Kursausschläge. Ein enttäuschendes Umsatzziel für das laufende Quartal brockte den Aktien von Salesforce einen Rücksetzer von knapp 5 Prozent ein. Dass der auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) fokussierte Unternehmenssoftware-Spezialist im abgelaufenen Quartal besser als erwartet abschnitt, fiel weniger ins Gewicht.
Die Anteilsscheine von Ciena schnellten um gut 23 Prozent nach oben auf ein Hoch seit 2001. Der Netzwerkausrüster für die Telekombranche überraschte sowohl mit dem Quartalsbericht als auch mit dem Umsatzziel für das laufende Quartal positiv.
Die Modekette American Eagle Outfitters profitierte zuletzt von einer Werbekampagne mit der Schauspielerin Sydney Sweeney. Der Absatz übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen. Die Aktie schoss daraufhin um 38 Prozent nach oben.
Aktien von Texas Instruments büßten 4,3 Prozent ein. Der Halbleiterhersteller präsentierte sich auf einer Investorenveranstaltung der Investmentbank Citigroup.
Die Papiere von HP Enterprise stiegen um 1,5 Prozent. Die Anleger gewichteten den überraschend guten Quartalsgewinn des IT-Unternehmens offenbar höher als einen mäßigen Ergebnisausblick./bek/nas
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,93 % und einem Kurs von 16,05 auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 22:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um -4,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 200,23 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +24,06 %/+83,71 % bedeutet.
Deinen Formulierungen entnehme ich einen grossen Frust. Bedenke, dass Aktien nicht immer und regelmaessig steigen. Gras waechst auch nicht schneller wenn man daran zieht. Nur weil eine Aktie steigt, ist das Unternehmen deswegen noch lange nicht gut, und das gilt auch umgekehrt.
bringt nichts noch zu warten, da Consors ja übers WE nichts gutschreibt. Also mach ich auch schon mal meine übliche Statistik, auch wenn die nicht ganz zufriedenstellend ist. Waren im August mal wieder 120€ (oder 12%) weniger als 2024; wobei ich das nicht ganz auf den Dollarkurs schieben kann. Fehlen nämlich 250€ von den verkauften Shenzhen Expressway und Bank of China, aber vlt. tauchen diese Summen anderweitig in den nächsten Monaten auf. Je nachdem was ich dafür gekauft hab. Nach 8 Monaten mit 10.325€ immerhin noch ein hauchdünnes Plus von 4% vs. letztem Jahr. Ohne die Sonderzahlung von Total Gabon würde es schon schlecht ausschauen. Bin aber nach wie vor voller Hoffnung, dass ich zumindestens per Gesamtjahr das Ergebnis aus 2024 erreichen kann.
US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gladstone Commercial, Gladstone Investment, GIS, Stryker, Annaly, Verizon, AGNC, Texas Instruments, Abbott, OHI, Procter& Gamble, Hercules Capital
CN Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cn.png China Mobile
KZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/kz.png Kazatpmprom
EC Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ec.png Ecuador-Bond
HU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/hu.png Zwack Unicum
GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png BAT
NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png ASML, Acomo, ING
PL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pl.png Warsaw Stock Exchange
CL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cl.png Embotelladora Andina
LK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/lk.png Halma
DK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/dk.png Novo Nordisk
SG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Keppel
DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png Smava-Anleihe
ZA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png Kumba Iron
BR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png Petrobras
MH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/mh.png DHT Holdings
NG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ng.png Seplat Petroleum
CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png Nova Scotia
