Infrastruktur jetzt live und in Betrieb in Schweden

AMSTERDAM, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Together AI gab heute bedeutende Fortschritte bei seiner Expansion in Europa bekannt, darunter die Einführung einer GPU-Infrastruktur in Schweden und eine Workshop-Reihe zur Weiterbildung von KI-Ingenieuren, beginnend mit dem ersten Model Shaping Workshop in Amsterdam. Diese Initiativen sind ein wichtiger Schritt in den fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens, der KI-Community leistungsstarke, offene und anpassbare KI-Lösungen zur Verfügung zu stellen.

Infrastruktur kommt mit einer Reihe von AI-Weiterbildungsworkshops, darunter eine einzigartige Veranstaltung zum Thema „Model Shaping" in Amsterdam.

Jetzt in Schweden operativ

Schweden ist der neueste Zugang zum globalen KI-Infrastrukturnetzwerk von Together AI und unterstützt dessen serverlose Inferenz-API für Modelle wie OpenAI's gpt-oss, DeepSeek, Meta Llama und Qwen. Kunden können auch GPU-Cluster und dedizierte Endpunkte direkt in Schweden anfordern und so von einer geringen Latenz und einem sicheren Zugang zu Nord- und Mitteleuropa profitieren.

Die in Schweden angesiedelte Infrastruktur bietet diese wichtigen Kundenvorteile:

Sicherstellung der europäischen Regulierungs- und Datenaufbewahrungsanforderungen – mit den in Schweden ansässigen GPU-Servern können KI-Unternehmen die Anforderungen in Bezug auf Datenverwaltung und Transparenz erfolgreich erfüllen.

Reduzierte Latenz für Endnutzer – Durch die Verlagerung von Inferenz-Workloads näher an die Endnutzer kann die Netzwerk-Roundtrip-Zeit für viele Kunden in Nord- und Mitteleuropa um 50 bis 70 ms reduziert werden, wodurch sich die Gesamtantwortzeiten für Echtzeit-KI-Anwendungen um bis zu 25 bis 30 % verbessern.

„Caesar entwickelt eine Deep-Research-KI-Plattform für Wissensfachleute, Entwickler und Institutionen, die an der Grenze der Innovation arbeiten. Wir verwenden heute Together Dedicated Endpoints – eine 8×H200 Llama4 Maverick-Bereitstellung –, um unsere Transformationsphase mit hoher Parallelität und großen Kontextfenstern zu unterstützen. Im Vorfeld der öffentlichen Markteinführung freuen wir uns darauf, unsere Workloads in der neuen Region Schweden von Together AI bereitzustellen, um eine geringere Latenz zu erzielen und den Datenanforderungen europäischer Kunden innerhalb der Region gerecht zu werden. Die Kombination aus dedizierter Kapazität und serverloser Elastizität von Together AI ermöglicht uns eine schnelle Skalierung bei steigender Nachfrage.