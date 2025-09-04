Raythinks neue PC6-Multi-Spektrum-Kamera setzt den Maßstab für Sicherheit über große Entfernungen hinweg

YANTAI, China, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. September kündigte Raythink die neue Generation der PC6 Series Multi-Spektrum-PTZ-Kamera an. Im Vergleich zur vorherigen Generation wurde diese Langstrecken-Sicherheitskamera grundlegend überarbeitet: optional aufgerüstete IR-Module (ungekühltes LWIR-Modul oder gekühltes MWIR-Modul), ein neu entwickeltes Schwenk-Neige-System und deutlich verbesserte multispektrale Bildgebungsfunktionen. Diese Innovationen ermöglichen es dem Benutzer, feinere Details zu erkennen und kleinere Ziele auf größere Entfernungen zu erfassen – unabhängig von den Licht- und Umgebungsbedingungen.

Die Überlegenheit der PC6 bei der Bildgebung wird durch ihr leistungsstarkes Infrarotmodul unterstützt. Das verbesserte ungekühlte LWIR-Modul bietet eine Auflösung von bis zu 2 MP und unterstützt den 10-fachen Zoom, während die gekühlte Version mit einem 1100-mm-Ultra-Teleobjektiv ausgestattet ist, das einen 12-fachen Zoom ermöglicht und eine bemerkenswerte Steigerung der Lebensdauer um 125 % bietet. Darüber hinaus sorgt die Parfocal Zoom 2.0-Technologie für eine gleichbleibend scharfe und klare Abbildung über den gesamten Zoombereich und eliminiert so effektiv Fokusdrift.

Das Modul für sichtbares Licht bietet eine Auflösung von 4 MP und einen 60-fachen Zoom für die Erfassung präziser Details über große Entfernungen. Die optionale Laserbeleuchtung mit unterschiedlicher Reichweite und der Entfernungsmesser erleichtern die präzise Zielerfassung, selbst bei völliger Dunkelheit. Diese multispektrale Fähigkeit gewährleistet eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Szenarien.

Sowohl der Wärmebildkanal als auch der Kanal für sichtbares Licht verfügen über eine integrierte elektronische Bildstabilisierung (EIS), während die Kamera für sichtbares Licht optional eine optische Bildstabilisierung (OIS) bietet, die für überragende Stabilität bei der Verfolgung mit hoher Vergrößerung sorgt.

Premium-PTZ-System führt zu intelligenterer Sicherheitsüberwachung

Das hochpräzise Servosystem der PC6, das von einem firmeneigenen Rückkopplungsalgorithmus gesteuert wird, ermöglicht außergewöhnlich weiche und reaktionsschnelle Bewegungen. Mit einer Turmbeschleunigung von bis zu 120°/s ermöglicht die PC6 eine reibungslose Verfolgung sich schnell bewegender Ziele mit minimaler Verzögerung. Ein verbesserter Patrouillenmodus unterstützt sowohl automatische Routinen als auch herkömmliche Voreinstellungen, während die integrierte Kreiselstabilisierung Unschärfen durch Wind oder Vibrationen reduziert und das Bild auch in schwierigen Umgebungen stabil hält.

Darüber hinaus verfügt die PC6 über eine KI-gestützte automatische Zielerkennung zur Echtzeit-Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Drohnen, Bränden und mehr. Mit der integrierten zentimetergenauen Satellitenortung ermittelt die Kamera ihre Position selbstständig und ermöglicht so einen schnellen Einsatz ohne wiederholte Kalibrierung.

Die PC6-Serie von Raythink stellt einen bedeutenden Sprung in der Technologie von Überwachungskameras für große Entfernungen dar und kombiniert modernste Bildgebung, intelligente Verfolgung und robuste Zuverlässigkeit. Sie ist ideal für kritische Infrastrukturen, Perimetersicherheit und groß angelegte Überwachungen, bei denen es auf Präzision, Automatisierung und Klarheit ankommt. Mit der PC6 treibt Raythink Innovationen im Bereich fortschrittlicher Sicherheitslösungen weiter voran.

Weitere Informationen:

E-Mail: sales@raythink-tech.com Website: https://www.raythink-tech.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764348/Raythink_PC6_Series_Camera_Beyond_Limits_See_Unseen.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/unvergleichliche-klarheit-raythinks-neue-pc6-multi-spektrum-kamera-setzt-den-maWstab-fur-sicherheit-uber-groWe-entfernungen-hinweg-302547123.html