Green Bridge Metals Corporation reicht NI 43-101 technischen Bericht und Mineralressourcenschätzung für das Flaggschiffprojekt Serpentine ein

Vancouver, Kanada – 4. September 2025 – Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (- https://www.commodity-tv.com/play/green-bridge-metals-acquires-the-cop ... -) („Green Bridge” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, man es auf SEDAR+ eine unabhängig erstellte Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 und einen technischen Bericht zu seinem Serpentine-Kupfer-Nickel-Projekt (das „Grundstück”) mit dem Titel „Technischer Bericht und Mineralressourcenschätzung für das Serpentine-Projekt, St. Louis County, Minnesota, USA” mit Gültigkeitsdatum 14. Juli 2025 (der „Bericht”) bei SEDAR+ eingereicht hat.

Zu den wichtigsten Punkten dieses Berichts gehören:

- Eine auf den Tagebau beschränkte Mineralressourcenschätzung unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 10,25 US$/Tonne NSR.

- Angezeigte Mineralressourcen: 21,6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,46 % Cu, 0,16 % Ni und 0,014 % Co (0,69 % CuEq).

- Abgeleitete Mineralressourcen: 279,9 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,37 % Cu, 0,12 % Ni und 0,007 % Co (0,53 % CuEq).

- Ein massiver Sulfidbereich mit 1,8 Millionen angezeigten Tonnen mit einem Gehalt von 1,16 % Cu und 0,52 % Ni (2,0 % CuEq).

- Gut ausgebaute regionale Infrastruktur, einschließlich Autobahnen, Bahnanbindung über die Northshore-Linie von Cleveland-Cliffs zu den Häfen am Lake Superior, Stromnetz, qualifizierte Bergbauarbeiter und Ausrüstungslieferanten.

- Die Validierung historischer Bohrergebnisse und Untersuchungsdaten in Verbindung mit unabhängigen Standortinspektionen in den Jahren 2020 und 2025 bestätigte das Vorhandensein einer Cu-Ni-Co-Sulfidmineralisierung.

- Die Geometrie der Serpentine-Lagerstätte wird als sehr günstig für die Tagebauerschließung mit potenziell niedrigen Abraumverhältnissen angesehen.

Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen erheblich beeinflusst werden. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen durch weitere Explorationen zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

David Suda, President und CEO, kommentierte:

„Dieser technische Bericht und diese Mineralressourcenschätzung umreißen und unterstreichen die strategische Bedeutung des Serpentine-Kupfer-Nickel-Projekts. Serpentine ist eines der bedeutendsten unerschlossenen Kupfer-Nickel-Projekte in den USA. Aufgrund seiner Größe, seiner Lage und seiner Übereinstimmung mit nationalen Prioritäten – einschließlich der jüngsten FAST-41-Initiativen zur Vereinfachung der Genehmigungsverfahren für Projekte im Bereich kritischer Mineralien – ist es ein Eckpfeiler für Green Bridge. Wir sehen eine deutliche Dynamik im Bergbau in den Vereinigten Staaten, und dieses Projekt versetzt uns in die Lage, diese Chance optimal zu nutzen.“

Das Unternehmen plant für Ende 2025/Anfang 2026 ein Folgeexplorationsprogramm, um auf der neuen Ressourcenschätzung aufzubauen. Dazu gehören Infill-Bohrungen zur Hochstufung der abgeleiteten Mineralressourcen zu angezeigten Mineralressourcen, Step-out-Bohrungen zur Erprobung von Erweiterungen des hochgradigen Massivsulfidbereichs sowie zusätzliche metallurgische Testarbeiten. Außerdem sind grundlegende Umwelt- und geotechnische Studien geplant, um die Weiterentwicklung des Grundstücks hin zu einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung und schließlich zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie zu unterstützen.

Marktkonttext

Das Grundstück entspricht der wachsenden Nachfrage nach sicheren nordamerikanischen Quellen für Kupfer, Nickel und Kobalt, die alle von der US-Regierung als strategisch wichtig eingestuft werden. Diese Metalle sind für die Umstellung auf saubere Energie, einschließlich Elektrofahrzeugen, Netzspeichern und Infrastruktur für erneuerbare Energien, von entscheidender Bedeutung. Mit seiner Größe und Lage im etablierten Bergbaugebiet von Minnesota ist das Grundstück so positioniert, dass es eine Schlüsselrolle in der heimischen Lieferkette spielen kann.

Infrastruktureller Vorteil

Das Grundstück profitiert von einer ausgezeichneten regionalen Infrastruktur. Der Nordosten von Minnesota verfügt über asphaltierte Autobahnen, Eisenbahnverbindungen, Stromnetze, internationale Seehäfen und qualifizierte Arbeitskräfte. Eine private Eisenbahnlinie, die die Northshore Mining Operations von Cleveland-Cliffs bedient, verbindet die Häfen am Lake Superior und ermöglicht den weltweiten Versand über die Großen Seen und den St. Lawrence Seaway. Die etablierte Takonit-Bergbauindustrie in der Nähe gewährleistet den Zugang zu Lieferanten, Auftragnehmern und erfahrenem Personal. Diese Faktoren senken das Entwicklungsrisiko und unterstützen den ganzjährigen Betrieb.

Eine Erörterung der Datenüberprüfungs- und QA/QC-Verfahren des Unternehmens finden Sie im Bericht, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Qualifizierte Personen

Die Mineralressourcenschätzung und der technische Bericht wurden von Michael B. Dufresne, M.Sc., P. Geol., P.Geo., und Kristopher J. Raffle, B.Sc., P.Geo., von APEX Geoscience Ltd. sowie Eugene Puritch, P. Eng., FEC, CET, und Fred H. Brown, P.Geo., von P&E Mining Consultants Inc., allesamt unabhängige qualifizierte Personen gemäß NI 43-101.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von kritischen Mineralvorkommen und die Entwicklung von Projekten entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth (Minnesota) konzentriert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Liegenschaften, die vielversprechend für Kupfer-Nickel-Sulfide in großen Mengen, hochgradige Ni-Cu-PGE-Magmasulfide und Titan-Vanadium in Ilmenit sind.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS

„David Suda”

Präsident und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda

Präsident und Chief Executive Officer

Tel.: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Exploration und Erschließung des Grundstücks sowie Pläne und Fortschritte in Bezug auf das Grundstück.

Obwohl das Management des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die diesen Aussagen oder Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Mitteilung als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: Die Exploration und Erschließung des Grundstücks führt möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen in der Bergbauindustrie; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Gesetzesänderungen (einschließlich Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

