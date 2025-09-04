Vale Base Metals gibt den erfolgreichen Abschluss des Kobaltdurchsatztests auf Voisey's Bay bekannt

Der Durchsatztest, der im Rahmen der Streaming-Vereinbarung von Voisey's Bay mit Wheaton Precious Metals Corp. und Ecora Resources PLC vorgeschrieben ist, verlangte von Voisey's Bay die Aufrechterhaltung einer durchschnittlichen Durchsatzrate von mindestens 85 % der Kapazität über 90 aufeinanderfolgende Tage.

TORONTO, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Kobalt-Durchsatztests in seiner Mine Voisey's Bay bekannt zu geben, wobei der Betrieb über einen Zeitraum von 90 Tagen eine durchschnittliche Durchsatzrate von 93,7 % erreichte.

"Dies ist ein bedeutender Erfolg für Voisey's Bay", sagte Shaun Usmar, Chief Executive Officer von Vale Base Metals. "Er setzt ein Ausrufezeichen auf die erfolgreiche Umstellung des Betriebs auf den Untertagebau und zeigt, dass Voisey's Bay seine geplante Produktionsrate nicht nur einhält, sondern übertrifft."

Usmar fuhr fort: "Ich möchte Roberto Damasceno, Pieter Loock und dem gesamten Team von Voisey's Bay für ihre harte Arbeit und ihr Engagement danken, die uns zu diesem wichtigen Meilenstein geführt haben." Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Vale Base Metals zu einem sicheren, zuverlässigen und wettbewerbsfähigen Betreiber entwickelt, der seine Ziele und Verpflichtungen einhält."

Voisey's Bay wurde 2005 als Tagebaubetrieb in Betrieb genommen. Ende 2024 wurde eine mehrjährige Erweiterung abgeschlossen, mit der der Betrieb auf Untertagebau umgestellt wurde. Damit wird sichergestellt, dass Voisey's Bay noch viele Jahre lang als wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum in Newfoundland & Labrador und als Lieferant von kohlenstoffarmem, hochwertigem Nickel, Kupfer und Kobalt dienen wird.

Über Vale Base Metals

Vale Base Metals ist einer der weltweit größten Produzenten von hochwertigem Nickel und ein wichtiger Produzent von Kupfer und Kobalt aus verantwortungsvollen Quellen. Vale Base Metals Limited hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich, und sein globales Betriebszentrum in Toronto, Kanada. Das Unternehmen hat auch Betriebe in Neufundland und Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesien, Brasilien und Japan.Vale Base Metals befindet sich zu 90 Prozent im Besitz von Vale S.A. und zu 10 Prozent im Besitz der Manara Minerals Investment Company.

