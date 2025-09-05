ZwitterCo bringt Evolution-Membranen auf den Markt, die die Effizienz in der Milch- und Lebensmittelverarbeitung verbessern

WOBURN, Massachusetts, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- ZwitterCo, ein weltweit führender Anbieter von Membranlösungen für schwierige Flüssigkeitstrennungen, hat die Markteinführung seiner Evolution-Membranproduktfamilie angekündigt. Diese Membranen der nächsten Generation wurden entwickelt, um Lebensmittel-, Milch- und Biotech-Verarbeitern zu helfen, ihre Produktivität zu steigern, die Reinigungskosten zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ohne dass Änderungen an bestehenden Systemen erforderlich sind.

In der Milch- und Lebensmittelverarbeitung zählt jede Minute, aber die tägliche langwierige Reinigung kann wertvolle Produktionszeit verschlingen und den Chemikalienverbrauch und den Wasserbedarf erheblich erhöhen. Die Evolution-Membranen, die mit der patentierten zwitterionischen Chemie von ZwitterCo hergestellt werden, sind foulingresistent und stellen ihre volle Leistung durch ein vereinfachts Reinigungsprogramm wieder her. Auf diese Weise können die Verarbeiter schneller reinigen, weniger Chemikalien verwenden und mehr als eine Stunde pro Tag für zusätzliche Produktion oder andere hochwertige Aufgaben zurückgewinnen.

„Milch- und Molkeverarbeiter fragen oft: ‚Was gibt es Neues?' Die Evolution-Membranen von ZwitterCo sind die Antwort auf diese Frage", sagte Jon Goodman, Vice President bei ZwitterCo für den Bereich Lebensmittelverarbeitung und Spezialitäten. „Unsere patentierten Antifouling-Membranen bieten eine wesentliche Verbesserung der Reinigungsfähigkeit und Leistung; das ist die Weiterentwicklung der Membrantechnologie."

Die Evolution-Membranen sind als Ultrafiltrationsmembran für die Proteinkonzentration (PCM), als Superfiltrationsmembran (SF) und als Umkehrosmose-Membran (RO) erhältlich und können herkömmliche Spiralmembranen im Sanitärbereich eins zu eins ersetzen. Sie lassen sich problemlos in bestehende Systeme einbauen, ohne dass Änderungen an der Hardware erforderlich sind, was zu geringeren Betriebskosten und Zeiteinsparungen führt.

Bewährte Leistung in der Praxis

Erste Anwender haben mit Evolution RO-Membranen für die Aufkonzentrierung von Abwässern in Molkeverarbeitungsanlagen erhebliche Vorteile erzielt. Diese Verarbeiter haben den Enzymschritt aus ihren Reinigungsprogrammen gestrichen und damit die Gesamtreinigungskosten um mehr als 50 % und den Wasserverbrauch um über 30 % gesenkt. Und sie sparen eine Stunde für jeden Schritt, der aus dem Reinigungsprogramm entfernt wird.