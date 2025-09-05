MolecuLight präsentiert 10 wissenschaftliche Poster auf der SAWC Fall und kündigt Oxygenierungsbildgebung mit der MolecuLightDX+ Plattform an

TORONTO, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Wundversorgung, kündigt weitere Innovationen in der Wundversorgungstechnologie und seine Präsenz auf dem Symposium on Advanced Wound Care (SAWC) Fall 2025 an, das vom 3. bis 6. September in Las Vegas, NV, stattfindet. Teilnehmer können MolecuLight am Stand #327 besuchen, um das MolecuLightDX+ Gerät in Aktion zu sehen, das eine All-in-One vollständig handgehaltene Bildgebungsplattform für bakterielle Erkennung, präzise Wundmessung, Wärmebildgebung und seine bald erscheinenden Bildgebungsfähigkeiten für die Oxygenierung bietet.

Als führende multidisziplinäre Wundpflegekonferenz in Nordamerika bringt die SAWC Fall Tausende von Klinikern und Forschern zusammen, die sich für die Verbesserung der Patientenversorgung einsetzen. MolecuLight wird in diesem Jahr mit 10 Posterpräsentationen einen wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Programm leisten. Diese Poster beleuchten ein breites Spektrum klinischer Anwendungen der MolecuLight multimodalen Bildgebungsplattform, darunter:

Engagement und Aufklärung von Patienten : Verbesserung der Kommunikation und gemeinsamen Entscheidungsfindung durch Bildgebung.

: Verbesserung der Kommunikation und gemeinsamen Entscheidungsfindung durch Bildgebung. Intraoperative & Preoperative Use : Unterstützung der chirurgischen Teams mit Echtzeit-Wunderkenntnissen.

: Unterstützung der chirurgischen Teams mit Echtzeit-Wunderkenntnissen. Wundhygiene & Debridement : Verbesserung der Debridement-Praktiken durch Identifizierung bakterieller Hotspots.

: Verbesserung der Debridement-Praktiken durch Identifizierung bakterieller Hotspots. Wärmebildtechnik in der Wundversorgung: Untersuchung der Rolle der Temperaturkartierung für eine objektive Wundbeurteilung.

MolecuLight entwickelt seine Technologie weiter, indem es die MolecuLightDX+ Bildgebungsplattform um die Bildgebung der Oxygenierung erweitert - und damit alle wichtigen Bildgebungsfunktionen für die Wundversorgung in einem kompakten, vollständig tragbaren System bereitstellt, das den Zeitaufwand und die Dokumentation für den Arzt maximiert. Die Einreichung bei der FDA wird für das vierte Quartal 2025 erwartet. Mit dieser neuen Funktion können Kliniker mit einem einzigen Gerät die Sauerstoffversorgung beurteilen, die bakterielle Belastung erkennen, Wunden genau vermessen und thermische Veränderungen feststellen - und müssen sich nicht mehr auf mehrere Technologien verlassen.