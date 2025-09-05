GOLDEXPLOSION auf 5.000 USD? Barrick Mining, Sranan Gold und First Majestic Silver! Besser als Rheinmetall!
Während Experten bei Rheinmetall Kurse von über 2.200 EUR sehen, trauen sie Gold sogar einen Preis von 5.000 USD je Unze zu. Damit rücken Minenwerte wieder in den Fokus, die lange Zeit hinter der Entwicklung des Edelmetalls zurückgeblieben sind. …
Foto: esg-aktien.de
Während Experten bei Rheinmetall Kurse von über 2.200 EUR sehen, trauen sie Gold sogar einen Preis von 5.000 USD je Unze zu. Damit rücken Minenwerte wieder in den Fokus, die lange Zeit hinter der Entwicklung des Edelmetalls zurückgeblieben sind. Barrick Mining zeigt erste Lebenszeichen und hat nach schwierigen Jahren eine Aufholbewegung gestartet. Noch spannender könnte es aber bei Explorern werden: beispielsweise Sranan Gold. Das Unternehmen ist günstig bewertet. Nach hochgradigen Stichproben ist gerade ein Bohrprogramm gestartet. Dabei profitiert man von historischen Daten des Goldkonzerns Iamgold. Auch der Silberpreis kommt wieder in Schwung und steht inzwischen über 40 USD. First Majestic Silver liefert dazu die passenden Explorationsergebnisse, die das Wachstumspotenzial untermauern.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte