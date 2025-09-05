    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rhein-Zeitung' zu Koalitionsausschuss

    KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Koalitionsausschuss:

    "Die Koalition hat jetzt eine Chance verdient. Zweifelsohne hat das Bündnis in den ersten vier Monaten nach seinem Start einiges auf den Weg gebracht, vor allem für die Wirtschaft und die Unternehmen, was aber im Pulverrauch des Sommers untergegangen ist. Nun hat man sich ein besseres Miteinander versprochen, demnächst steht auch eine Regierungsklausur an. Neues Spiel, neues Glück. Die Wahl der nächsten SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht wird dabei zur großen Bewährungsprobe nach dem jüngsten Kuscheltreffen. Nimmt die Koalition diese selbst verschuldet so hoch gehängte Hürde, dann ist schon mal einiges an Krisenaufarbeitung für den Neustart geschafft."/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

