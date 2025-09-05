    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Putin spricht auf Wirtschaftsforum im Fernen Osten

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin spricht beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok.
    • Russische Wirtschaft leidet nach Ukraine-Krieg stark.
    • Enge Beziehungen zu China und Nordkorea betont.

    WLADIWOSTOK (dpa-AFX) - Nach seinem Besuch in China spricht Kremlchef Wladimir Putin am Freitag (5.00 Uhr MESZ) beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok im Fernen Osten Russlands. Auf dem Treffen mit etwa 4.500 Teilnehmern lastet die schwierige Wirtschaftslage in Russland nach dreieinhalb Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine.

    Die Regierung spricht von einer schnelleren Abkühlung als erwartet. Während in der Kriegswirtschaft der mit Staatsgeld überschüttete Rüstungssektor für Wachstum sorgte, schwächeln die zivilen Sektoren schon seit einiger Zeit.

    Putin bemüht sich bei solchen Treffen trotzdem, positive Botschaften zu verbreiten. Üblicherweise nutzt er den Auftritt auch, um seine Sicht auf die internationale Politik darzulegen. Bei dem Besuch in Peking hatte sich gezeigt, wie eng der russische Schulterschluss mit China und Nordkorea mittlerweile ist./fko/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
