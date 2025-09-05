Experte sieht schleichende Erhöhung der Erbschaftsteuer

BERLIN (dpa-AFX) - In der Diskussion über eine höhere Besteuerung von Erbschaften weist ein Fachverband darauf hin, dass es bereits eine schleichende Erhöhung gibt. "Die Erbschaftsteuer erreicht heute ein Rekordniveau, weil Freibeträge nicht angepasst werden. Der Wert von Grundstücken und Immobilien ist aber in den vergangenen Jahren gestiegen", sagte der Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht, Anton Steiner, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). "Der Staat nimmt ständig automatisch mehr ein, es ist schon jetzt eine heimliche Steuererhöhung."

Das Forum ist nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss von mehr als 300 auf Erbrecht spezialisierten Anwälten, Notaren und weiteren Experten.