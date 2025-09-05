Hessens Ministerpräsident Rhein begrüßt geplante Gespräche mit Autoindustrie
- Krisengespräche zwischen Regierung und Autoindustrie begrüßt
- Merz sendet Signal: Branche wird nicht im Stich gelassen
- Automobilindustrie als Rückgrat der deutschen Wirtschaft
WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die angekündigten Krisengespräche zwischen Bundesregierung und Autoindustrie begrüßt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe das wichtige Signal ausgesendet: "Wir lassen diese wichtige Branche nicht im Stich", erklärte Rhein in Wiesbaden. "Die Automobil- und Zuliefererindustrie ist das Rückgrat unserer Wirtschaft." Deutschland habe weltweit die besten Ingenieure und Fachkräfte.
"Die jahrelangen Verbotsdiskussionen müssen wir hinter uns lassen, mit Technologieoffenheit und Zuversicht zu unseren Qualitätsprodukten stehen und uns dem Wettbewerb stellen", erläuterte Rhein. Kanzler Merz hatte diese Woche angekündigt, dass Union und SPD mit den deutschen Autobauern und ihren Zulieferern Wege aus der Krise suchen wollen. Er werde zu einem industriepolitischen Dialog zur Zukunft der Automobilindustrie einladen, kündigte er an.
Die Autobranche hat mit einer Absatzflaute, Konkurrenz aus China und dem Wandel zur E-Mobilität zu kämpfen. Dazu kommt der Zollstreit mit den USA. Einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY zufolge wurden innerhalb eines Jahres netto mehr als 50.000 Arbeitsplätze abgebaut. Hersteller wie Mercedes-Benz und VW , aber auch die Zulieferer Bosch, Continental und ZF haben Sparprogramme angekündigt./löb/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 73,15 auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,51 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -7,54 %/+46,73 % bedeutet.
Laut Bernecker TV auf YouTube haben die deutschen Autobauer das Potenzial sich zu verdoppeln 👍
Jetzt stellt Mercedes endlich gute und vor allem wettbewerbsfähige E-Autos her, die aufgrund ihrer Qualität schon heftig nachgefragt werden, und jetzt träumen die Ewig-Gestrigen vom Aus für das Verbrennerverbot. Damit die Autobauer künftig doppelt entwickeln müssen? Damit die Chinesen ihren Vorsprung bei der Zukunftstechnologie weiter ausbauen können? Die Rolle rückwärts könnten wir uns nicht einmal leisten, wenn es nicht auch noch um Klimaschutz ginge. Aber freiwillig auf die wesentlich bessere Technologie (leise, effizient, dynamisch usw.) zu verzichten, das kann nur der fossilen Lobby diesen. Damit auch künftig die Unrechts-Staaten (Saudi-Arabien, Russland, VAE, USA, usw.) weiter Geld mit der Klimazerstörung verdienen können.