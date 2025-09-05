    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 5. September 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine am 5.9.2025
    • Frühindikatoren aus Japan und Industrieproduktion Norwegen
    • BIP-Veröffentlichungen aus Rumänien und Griechenland geplant
    • Einweihung des Supercomputers «Jupiter» in Deutschland

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 5. September 2025

    ^
    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig)
    08:00 NOR: Industriepdoduktion 7/25
    08:00 FIN: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig)
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/25
    08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 7/25
    08:45 FRA: Handelsbilanz 7/25
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/25
    09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 8/25
    09:00 CHE: Fredmwährungsbestand 8/25
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/25
    11:00 GRC: BIP Q2/25
    11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/25
    11:00 EUR: Hautshaltskonsum Q2/25
    11:00 EUR: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (endgültig)
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Einweihung des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse namens «Jupiter» in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, Bundeforschungsministerin Dorothee Bär und NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU), Jülich Laut Forschungszentrum ist es einer der weltweit führenden Supercomputer für Künstliche Intelligenz °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 5. September 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 5. September 2025 ^ TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig) 08:00 NOR: Industriepdoduktion 7/25 08:00 FIN: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang …