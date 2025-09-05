Kontrollieren 40 Prozent der Stadt Gaza

(In einer früheren Version des Artikels vom Donnerstagabend hieß es, «Angehörige der 48 von der Hamas festgehaltenen Geiseln fürchten zudem, dass der Militäreinsatz die Überlebenschancen der Geiseln stark gefährdet». Diese Passage wurde angepasst, um zu präzisieren, dass von den 48 verbliebenen Geiseln nach israelischen Angaben 20 noch am Leben sind.)

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach Angaben von Armeesprecher Effie Defrin derzeit etwa 40 Prozent des Gebiets der Stadt Gaza unter Kontrolle. Der Einsatz werde in den kommenden Tagen ausgeweitet und intensiviert, sagte er. "Wir werden den Druck auf die Hamas erhöhen, bis sie endgültig besiegt ist." Die Mobilisierung von Reservisten werde weitergehen.