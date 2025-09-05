Broadcom: Geheimnisvoller 10-Milliarden-Dollar-KI-Deal sorgt für Rückenwind

Besonders Aufsehen erregte die Mitteilung von CEO Hock Tan, dass Broadcom Aufträge im Wert von zehn Milliarden US-Dollar von einem bislang unbekannten Kunden für maßgeschneiderte KI-Chips erhalten habe. Diese sogenannten XPUs sollen ab 2026 in großem Stil ausgeliefert werden. Branchenbeobachter spekulieren, dass Broadcom damit mittelfristig zur echten Konkurrenz für Nvidia werden könnte.

Broadcom meldete für das dritte Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,69 US-Dollar (Prognose: 1,65 US-Dollar) sowie einen Umsatz von 15,96 Milliarden US-Dollar (erwartet: 15,83 Milliarden US-Dollar). Für das am 2. November endende vierte Geschäftsquartal peilt der US-Chipkonzern einen Umsatz von 17,4 Milliarden US-Dollar an. Dieser Wert liegt deutlich über der Schätzung der Wall Street von 17,02 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen profitiert bereits jetzt von der KI-Welle: Die Einnahmen aus diesem Segment schnellten im vergangenen Quartal um 63 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar nach oben. Für das Schlussquartal 2025 erwartet Broadcom sogar 6,2 Milliarden US-Dollar. Auch die klassischen Halbleiterlösungen legten mit einem Plus von 57 Prozent auf 9,17 Milliarden US-Dollar kräftig zu, während das Infrastruktur-Softwaregeschäft – inklusive der Übernahme von VMware – um 43 Prozent auf 6,79 Milliarden US-Dollar wuchs.

Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 4,14 Milliarden US-Dollar, nachdem Broadcom im Vorjahr aufgrund einer einmaligen Steuerlast noch einen Verlust verbucht hatte. An der Börse sorgten die Zahlen und die neue KI-Perspektive für Jubel: Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq stieg der Aktienkurs um mehr als 4,5 Prozent auf 320,11 US-Dollar je Anteilschein.

Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um 32 Prozent gestiegen und hat sich innerhalb der letzten zwölf Monate fast verdoppelt. Mit einer Marktkapitalisierung von über 1,4 Billionen US-Dollar zählt Broadcom zu den wertvollsten Tech-Konzernen der Welt.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



