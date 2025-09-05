Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 74,40€ EUR. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,08 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|73,00€
|+43,33 %
|01.08.2025
|UBS
|70,00€
|+37,44 %
|01.08.2025
|JPMORGAN
|75,00€
|+47,26 %
|04.08.2025
|JPMORGAN
|75,00€
|+47,26 %
|19.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|+55,11 %
|31.07.2025
+0,04 %
-5,30 %
+0,95 %
-18,61 %
-9,57 %
+6,01 %
+3,33 %
-46,53 %
+49,85 %
ISIN:BE0974293251WKN:A2ASUV
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte