Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 74,40€ EUR. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,08 %.