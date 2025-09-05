    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
    16 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 38,69 EUR. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,80 %.

    Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Barclays Capital 43,00 +77,61 % -
    Berenberg Bank 35,00 +44,57 % -
    JPMorgan 29,00 +19,79 % -
    UBS 38,00 +56,96 % 12.08.2025
    UBS 38,00 +56,96 % 20.08.2025
    BARCLAYS 43,00 +77,61 % 28.08.2025
    BERENBERG 35,00 +44,57 % 28.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 56,00 +131,31 % 28.08.2025
    JEFFERIES 41,00 +69,35 % 28.08.2025
    JPMORGAN 29,00 +19,79 % 28.08.2025
    JPMORGAN 35,00 +44,57 % 28.08.2025
    RBC 38,00 +56,96 % 28.08.2025
    RBC 45,00 +85,87 % 28.08.2025
    UBS 35,00 +44,57 % 28.08.2025
    UBS 38,00 +56,96 % 28.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 41,00 +69,35 % 29.08.2025

    Delivery Hero

    +0,06 %
    +8,10 %
    -6,16 %
    +1,62 %
    -13,46 %
    -40,15 %
    -72,13 %
    -15,59 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

