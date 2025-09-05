Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 38,69€ EUR. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,80 %.