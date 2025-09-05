Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 38,69€ EUR. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,80 %.
Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|43,00€
|+77,61 %
|-
|Berenberg Bank
|35,00€
|+44,57 %
|-
|JPMorgan
|29,00€
|+19,79 %
|-
|UBS
|38,00€
|+56,96 %
|12.08.2025
|UBS
|38,00€
|+56,96 %
|20.08.2025
|BARCLAYS
|43,00€
|+77,61 %
|28.08.2025
|BERENBERG
|35,00€
|+44,57 %
|28.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|56,00€
|+131,31 %
|28.08.2025
|JEFFERIES
|41,00€
|+69,35 %
|28.08.2025
|JPMORGAN
|29,00€
|+19,79 %
|28.08.2025
|JPMORGAN
|35,00€
|+44,57 %
|28.08.2025
|RBC
|38,00€
|+56,96 %
|28.08.2025
|RBC
|45,00€
|+85,87 %
|28.08.2025
|UBS
|35,00€
|+44,57 %
|28.08.2025
|UBS
|38,00€
|+56,96 %
|28.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|41,00€
|+69,35 %
|29.08.2025
+0,06 %
+8,10 %
-6,16 %
+1,62 %
-13,46 %
-40,15 %
-72,13 %
-15,59 %
ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4
