    JOST Werke Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    Aktuelle Analystenmeinungen zur JOST Werke Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die JOST Werke Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die JOST Werke Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der JOST Werke Aktie beträgt 72,20 EUR. Die JOST Werke Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,48 %.

    Analysten und Kursziele für die JOST Werke Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERENBERG 68,00 +43,61 % 14.08.2025
    WARBURG RESEARCH 76,00 +60,51 % 14.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 60,00 +26,72 % 15.08.2025
    WARBURG RESEARCH 75,00 +58,39 % 15.08.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 82,00 +73,18 % 19.08.2025

    JOST Werke

    +0,05 %
    -9,16 %
    -3,66 %
    -8,37 %
    +16,26 %
    +30,24 %
    +40,79 %
    +67,40 %
    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400

