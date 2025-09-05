Aktie kaufen oder verkaufen
JOST Werke Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur JOST Werke Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die JOST Werke Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die JOST Werke Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der JOST Werke Aktie beträgt 72,20€ EUR. Die JOST Werke Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,48 %.
Analysten und Kursziele für die JOST Werke Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|68,00€
|+43,61 %
|14.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|76,00€
|+60,51 %
|14.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00€
|+26,72 %
|15.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|75,00€
|+58,39 %
|15.08.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|82,00€
|+73,18 %
|19.08.2025
+0,05 %
-9,16 %
-3,66 %
-8,37 %
+16,26 %
+30,24 %
+40,79 %
+67,40 %
ISIN:DE000JST4000WKN:JST400
