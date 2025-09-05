Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Aroundtown Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,67€ EUR. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,00 %.