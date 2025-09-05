    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Aroundtown Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,67 EUR. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,00 %.

    Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 3,00 -7,75 % -
    WARBURG RESEARCH 3,00 -7,75 % 13.08.2025
    JEFFERIES 2,00 -38,50 % 27.08.2025
    BERENBERG 3,00 -7,75 % 27.08.2025
    UBS 2,00 -38,50 % 27.08.2025
    BAADER BANK 3,00 -7,75 % 27.08.2025

