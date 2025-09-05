Aktie kaufen oder verkaufen
Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Aroundtown SA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Aroundtown Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,67€ EUR. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,00 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00€
|-7,75 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|3,00€
|-7,75 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|2,00€
|-38,50 %
|27.08.2025
|BERENBERG
|3,00€
|-7,75 %
|27.08.2025
|UBS
|2,00€
|-38,50 %
|27.08.2025
|BAADER BANK
|3,00€
|-7,75 %
|27.08.2025
+0,03 %
-3,79 %
+2,17 %
+11,91 %
+38,89 %
+14,31 %
-29,43 %
-7,82 %
ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
