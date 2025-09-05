HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 10,33€ EUR. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,25 %.