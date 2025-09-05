Aktie kaufen oder verkaufen
HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 10,33€ EUR. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,25 %.
Analysten und Kursziele für die HelloFresh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|8,00€
|-0,71 %
|-
|Berenberg Bank
|14,00€
|+73,76 %
|-
|Warburg Research
|11,00€
|+36,53 %
|-
|JPMORGAN
|9,00€
|+11,70 %
|13.08.2025
|UBS
|8,00€
|-0,71 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|15,00€
|+86,17 %
|13.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|+36,53 %
|14.08.2025
|JEFFERIES
|15,00€
|+86,17 %
|14.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|14,00€
|+73,76 %
|14.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|15.08.2025
|UBS
|7,00€
|-13,12 %
|15.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|11,00€
|+36,53 %
|15.08.2025
|BERENBERG
|14,00€
|+73,76 %
|18.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00€
|+11,70 %
|20.08.2025
+0,11 %
+8,08 %
-12,52 %
-20,43 %
+18,54 %
-65,48 %
-78,12 %
-34,42 %
ISIN:DE000A161408WKN:A16140
