    Nutrien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Nutrien Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nutrien Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Nutrien Aktie beträgt 66,00 EUR. Die Nutrien Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,23 %.

    Analysten und Kursziele für die Nutrien Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 68,00 -13,69 % -
    UBS 63,00 -20,04 % 06.08.2025
    JEFFERIES 61,00 -22,58 % 08.08.2025
    JPMORGAN 68,00 -13,69 % 10.08.2025
    RBC 70,00 -11,16 % 10.08.2025

    +0,51 %
    -2,41 %
    -3,75 %
    -4,62 %
    +24,33 %
    -35,52 %
    +59,37 %
    +14,19 %
    ISIN:CA67077M1086WKN:A2DWB8



