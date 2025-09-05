Aktie kaufen oder verkaufen
Nutrien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nutrien Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nutrien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nutrien Aktie beträgt 66,00€ EUR. Die Nutrien Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,23 %.
Analysten und Kursziele für die Nutrien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|68,00€
|-13,69 %
|-
|UBS
|63,00€
|-20,04 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|61,00€
|-22,58 %
|08.08.2025
|JPMORGAN
|68,00€
|-13,69 %
|10.08.2025
|RBC
|70,00€
|-11,16 %
|10.08.2025
+0,51 %
-2,41 %
-3,75 %
-4,62 %
+24,33 %
-35,52 %
+59,37 %
+14,19 %
ISIN:CA67077M1086WKN:A2DWB8
