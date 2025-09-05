Nutrien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nutrien Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nutrien Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nutrien Aktie beträgt 66,00€ EUR. Die Nutrien Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,23 %.