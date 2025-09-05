Dermapharm Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Dermapharm Holding Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Dermapharm Holding Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Dermapharm Holding Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Dermapharm Holding Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Dermapharm Holding Aktie beträgt 40,00€ EUR. Die Dermapharm Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,49 %.