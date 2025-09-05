Aktie kaufen oder verkaufen
Dermapharm Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm
Aktuelle Analystenmeinungen zur Dermapharm Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Dermapharm Holding Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Dermapharm Holding Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Dermapharm Holding Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Dermapharm Holding Aktie beträgt 40,00€ EUR. Die Dermapharm Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,49 %.
Analysten und Kursziele für die Dermapharm Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|34,00€
|+3,26 %
|-
|Warburg Research
|41,00€
|+24,53 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|41,00€
|+24,53 %
|12.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|41,00€
|+24,53 %
|26.08.2025
|JEFFERIES
|49,00€
|+48,82 %
|26.08.2025
|JEFFERIES
|34,00€
|+3,26 %
|27.08.2025
+0,30 %
-0,30 %
-1,64 %
-6,37 %
-1,64 %
-28,83 %
-26,48 %
+11,66 %
ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
