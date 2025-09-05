    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDermapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Dermapharm Holding

    Aktie kaufen oder verkaufen

    Dermapharm Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Dermapharm Holding Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Dermapharm Holding Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Dermapharm Holding Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Dermapharm Holding Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Dermapharm Holding Aktie beträgt 40,00 EUR. Die Dermapharm Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,49 %.

    Analysten und Kursziele für die Dermapharm Holding Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 34,00 +3,26 % -
    Warburg Research 41,00 +24,53 % -
    WARBURG RESEARCH 41,00 +24,53 % 12.08.2025
    WARBURG RESEARCH 41,00 +24,53 % 26.08.2025
    JEFFERIES 49,00 +48,82 % 26.08.2025
    JEFFERIES 34,00 +3,26 % 27.08.2025

    Dermapharm Holding

    +0,30 %
    -0,30 %
    -1,64 %
    -6,37 %
    -1,64 %
    -28,83 %
    -26,48 %
    +11,66 %
    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
