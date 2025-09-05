Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 19,67€ EUR. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,88 %.