Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 19,67€ EUR. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,88 %.
Analysten und Kursziele für die Jenoptik Aktie
|DZ BANK
|13.08.2025
|UBS
|18,00€
|+9,72 %
|13.08.2025
|UBS
|19,00€
|+15,82 %
|13.08.2025
|BAADER BANK
|27,00€
|+64,58 %
|13.08.2025
|BERENBERG
|29,00€
|+76,78 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|+52,39 %
|13.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|35,00€
|+113,35 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|24,00€
|+46,30 %
|27.08.2025
+0,55 %
-5,35 %
-11,09 %
-14,86 %
-38,88 %
-19,80 %
-26,28 %
+39,46 %
-18,14 %
ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60
