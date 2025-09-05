    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik

    Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 19,67 EUR. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,88 %.

    Analysten und Kursziele für die Jenoptik Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    DZ BANK - - 13.08.2025
    UBS 18,00 +9,72 % 13.08.2025
    UBS 19,00 +15,82 % 13.08.2025
    BAADER BANK 27,00 +64,58 % 13.08.2025
    BERENBERG 29,00 +76,78 % 13.08.2025
    JEFFERIES 25,00 +52,39 % 13.08.2025
    WARBURG RESEARCH 35,00 +113,35 % 13.08.2025
    JEFFERIES 24,00 +46,30 % 27.08.2025

    Jenoptik

    +0,55 %
    -5,35 %
    -11,09 %
    -14,86 %
    -38,88 %
    -19,80 %
    -26,28 %
    +39,46 %
    -18,14 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60

