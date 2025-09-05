    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    BioNTech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur BioNTech Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BioNTech Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech Aktie beträgt 127,20 EUR. Die BioNTech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,90 %.

    Analysten und Kursziele für die BioNTech Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 115,00 +11,11 % -
    UBS 115,00 +11,11 % 04.08.2025
    JEFFERIES 151,00 +45,89 % 04.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 140,00 +35,27 % 05.08.2025
    UBS 115,00 +11,11 % 21.08.2025

    BioNTech

    +0,56 %
    +2,05 %
    -6,77 %
    -8,81 %
    +11,17 %
    -39,57 %
    +72,74 %
    +624,17 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 93,92$, was einem Rückgang von -9,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
