BioNTech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BioNTech Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BioNTech Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech Aktie beträgt 127,20€ EUR. Die BioNTech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,90 %.