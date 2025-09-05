Aktie kaufen oder verkaufen
BioNTech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BioNTech Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BioNTech Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech Aktie beträgt 127,20€ EUR. Die BioNTech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,90 %.
Analysten und Kursziele für die BioNTech Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|115,00€
|+11,11 %
|-
|UBS
|115,00€
|+11,11 %
|04.08.2025
|JEFFERIES
|151,00€
|+45,89 %
|04.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00€
|+35,27 %
|05.08.2025
|UBS
|115,00€
|+11,11 %
|21.08.2025
+0,56 %
+2,05 %
-6,77 %
-8,81 %
+11,17 %
-39,57 %
+72,74 %
+624,17 %
ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
