Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 65,78€ EUR. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -26,46 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|91,00€
|+1,73 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00€
|-58,64 %
|06.08.2025
|UBS
|38,00€
|-57,52 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|78,00€
|-12,80 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|91,00€
|+1,73 %
|06.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|110,00€
|+22,97 %
|06.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+22,97 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|20.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00€
|-58,64 %
|21.08.2025
+0,81 %
-2,35 %
-9,80 %
+1,95 %
+250,94 %
+542,63 %
+318,91 %
ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
