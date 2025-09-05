Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 65,78€ EUR. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -26,46 %.