Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 194,09€ EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,74 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|RBC
|215,00€
|-6,66 %
|07.08.2025
|RBC
|230,00€
|-0,15 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|215,00€
|-6,66 %
|07.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|230,00€
|-0,15 %
|07.08.2025
|UBS
|240,00€
|+4,19 %
|07.08.2025
|UBS
|255,00€
|+10,70 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|220,00€
|-4,49 %
|12.08.2025
|UBS
|-
|-
|19.08.2025
|RBC
|230,00€
|-0,15 %
|19.08.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+30,24 %
|27.08.2025
+0,20 %
-2,60 %
+5,55 %
+5,57 %
+38,28 %
+128,82 %
+118,65 %
+193,53 %
+191,69 %
ISIN:DE0007236101WKN:723610
