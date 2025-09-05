Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 194,09€ EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,74 %.