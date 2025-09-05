    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 194,09 EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,74 %.

    Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan - - -
    RBC 215,00 -6,66 % 07.08.2025
    RBC 230,00 -0,15 % 07.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 215,00 -6,66 % 07.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 230,00 -0,15 % 07.08.2025
    UBS 240,00 +4,19 % 07.08.2025
    UBS 255,00 +10,70 % 07.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 220,00 -4,49 % 12.08.2025
    UBS - - 19.08.2025
    RBC 230,00 -0,15 % 19.08.2025
    JPMORGAN 300,00 +30,24 % 27.08.2025

    Siemens

    +0,20 %
    -2,60 %
    +5,55 %
    +5,57 %
    +38,28 %
    +128,82 %
    +118,65 %
    +193,53 %
    +191,69 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

    Aktie kaufen oder verkaufen Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 11 Analysten die Siemens Aktie eingestuft.