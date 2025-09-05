Aktie kaufen oder verkaufen
Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Carlos Osorio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Stellantis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Stellantis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 7,00€ EUR. Die Stellantis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,11 %.
Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|+41,26 %
|04.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|+2,74 %
|06.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|+2,74 %
|19.08.2025
|RBC
|8,00€
|+2,74 %
|21.08.2025
+1,08 %
-3,94 %
+4,19 %
-8,67 %
-45,45 %
-40,06 %
-12,57 %
+3,83 %
+54,60 %
ISIN:NL00150001Q9WKN:A2QL01
