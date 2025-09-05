Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Stellantis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Stellantis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 7,00€ EUR. Die Stellantis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,11 %.