Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUTO1 Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 30,60€ EUR. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,52 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|30,00€
|+13,25 %
|-
|RBC
|30,00€
|+13,25 %
|04.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00€
|+20,80 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|35,00€
|+32,13 %
|06.08.2025
|BERENBERG
|26,00€
|-1,85 %
|12.08.2025
+0,91 %
-7,03 %
-0,89 %
+4,46 %
+193,08 %
+154,29 %
-30,20 %
ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte