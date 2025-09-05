    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUTO1 Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 30,60 EUR. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,52 %.

    Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 30,00 +13,25 % -
    RBC 30,00 +13,25 % 04.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 32,00 +20,80 % 05.08.2025
    JPMORGAN 35,00 +32,13 % 06.08.2025
    BERENBERG 26,00 -1,85 % 12.08.2025

    AUTO1 Group

    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88



