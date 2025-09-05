Aktie kaufen oder verkaufen
Hamborner REIT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hamborner REIT Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Hamborner REIT Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hamborner REIT Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hamborner REIT Aktie beträgt 7,20€ EUR. Die Hamborner REIT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,54 %.
Analysten und Kursziele für die Hamborner REIT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BAADER BANK
|7,00€
|+23,02 %
|05.08.2025
|BERENBERG
|8,00€
|+40,60 %
|05.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|7,00€
|+23,02 %
|05.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|7,00€
|+23,02 %
|20.08.2025
ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233
