Hamborner REIT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hamborner REIT Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Hamborner REIT Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hamborner REIT Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hamborner REIT Aktie beträgt 7,20€ EUR. Die Hamborner REIT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,54 %.