    Aktie kaufen oder verkaufen

    Hamborner REIT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Hamborner REIT Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Hamborner REIT Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hamborner REIT Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Hamborner REIT Aktie beträgt 7,20 EUR. Die Hamborner REIT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,54 %.

    Analysten und Kursziele für die Hamborner REIT Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BAADER BANK 7,00 +23,02 % 05.08.2025
    BERENBERG 8,00 +40,60 % 05.08.2025
    WARBURG RESEARCH 7,00 +23,02 % 05.08.2025
    WARBURG RESEARCH 7,00 +23,02 % 20.08.2025

    Hamborner REIT

    -0,53 %
    -1,39 %
    -1,74 %
    -14,11 %
    -13,06 %
    -28,89 %
    -30,06 %
    -28,48 %
    -21,19 %
    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
