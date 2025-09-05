Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 129,94€ EUR. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +673,57 %.
Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|149,00€
|+787,04 %
|-
|Analyst
|128,00€
|+662,02 %
|-
|UBS
|160,00€
|+852,52 %
|06.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|195,00€
|+1.060,89 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|126,00€
|+650,11 %
|13.08.2025
|JPMORGAN
|161,00€
|+858,48 %
|13.08.2025
|RBC
|128,00€
|+662,02 %
|13.08.2025
|UBS
|160,00€
|+852,52 %
|13.08.2025
|JPMORGAN
|164,00€
|+876,34 %
|14.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|118,00€
|+602,49 %
|15.08.2025
|BERENBERG
|140,00€
|+733,46 %
|15.08.2025
|JEFFERIES
|149,00€
|+787,04 %
|17.08.2025
|RBC
|128,00€
|+662,02 %
|17.08.2025
|JPMORGAN
|164,00€
|+876,34 %
|18.08.2025
|UBS
|-
|-
|19.08.2025
|RBC
|139,00€
|+727,50 %
|19.08.2025
+0,80 %
-4,02 %
+6,61 %
+18,63 %
-17,29 %
-28,22 %
-34,34 %
+77,93 %
+2.055,22 %
ISIN:DK0061539921WKN:A3CMNS
