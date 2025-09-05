    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered

    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
    16 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 129,94 EUR. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +673,57 %.

    Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 149,00 +787,04 % -
    Analyst 128,00 +662,02 % -
    UBS 160,00 +852,52 % 06.08.2025
    DZ BANK - - 12.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 195,00 +1.060,89 % 13.08.2025
    JEFFERIES 126,00 +650,11 % 13.08.2025
    JPMORGAN 161,00 +858,48 % 13.08.2025
    RBC 128,00 +662,02 % 13.08.2025
    UBS 160,00 +852,52 % 13.08.2025
    JPMORGAN 164,00 +876,34 % 14.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 118,00 +602,49 % 15.08.2025
    BERENBERG 140,00 +733,46 % 15.08.2025
    JEFFERIES 149,00 +787,04 % 17.08.2025
    RBC 128,00 +662,02 % 17.08.2025
    JPMORGAN 164,00 +876,34 % 18.08.2025
    UBS - - 19.08.2025
    RBC 139,00 +727,50 % 19.08.2025

    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered

    +0,80 %
    -4,02 %
    +6,61 %
    +18,63 %
    -17,29 %
    -28,22 %
    -34,34 %
    +77,93 %
    +2.055,22 %
    ISIN:DK0061539921WKN:A3CMNS

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
