Aktie kaufen oder verkaufen
FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: FUCHS PETROLUB
Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die FUCHS Pref Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 44,86€ EUR. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,23 %.
Analysten und Kursziele für die FUCHS Pref Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|56,00€
|+40,11 %
|-
|Warburg Research
|46,00€
|+15,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|54,00€
|+35,10 %
|06.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|46,00€
|+15,09 %
|15.08.2025
|JEFFERIES
|56,00€
|+40,11 %
|27.08.2025
|JEFFERIES
|56,00€
|+40,11 %
|31.07.2025
ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6
