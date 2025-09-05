    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref

    FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: FUCHS PETROLUB

    Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die FUCHS Pref Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 44,86 EUR. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,23 %.

    Analysten und Kursziele für die FUCHS Pref Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 56,00 +40,11 % -
    Warburg Research 46,00 +15,09 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 54,00 +35,10 % 06.08.2025
    DZ BANK - - 13.08.2025
    WARBURG RESEARCH 46,00 +15,09 % 15.08.2025
    JEFFERIES 56,00 +40,11 % 27.08.2025
    JEFFERIES 56,00 +40,11 % 31.07.2025

    FUCHS Pref

    +1,45 %
    -2,17 %
    -0,30 %
    -15,48 %
    +4,59 %
    +47,35 %
    +5,30 %
    +5,25 %
    +166,14 %
    ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6



