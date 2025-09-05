Aktie kaufen oder verkaufen
sdm Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur sdm Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die sdm Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die sdm Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der sdm Aktie beträgt 2,00€ EUR. Die sdm Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,95 %.
Analysten und Kursziele für die sdm Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|-
|-
|-
|Marcel Goldmann
|Sphene Capital
|5,00€
|+167,38 %
|-
|GBC
|5,00€
|+167,38 %
|-
+3,21 %
-0,52 %
+4,89 %
-44,86 %
ISIN:DE000A3CM708WKN:A3CM70
