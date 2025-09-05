    StartseitevorwärtsAktienvorwärtssdm AktievorwärtsNachrichten zu sdm

    sdm Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur sdm Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die sdm Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die sdm Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der sdm Aktie beträgt 2,00 EUR. Die sdm Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,95 %.

    Analysten und Kursziele für die sdm Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Marcel Goldmann - - -
    Sphene Capital 5,00 +167,38 % -
    GBC 5,00 +167,38 % -

    sdm

    +3,21 %
    -0,52 %
    +4,89 %
    -44,86 %
    ISIN:DE000A3CM708WKN:A3CM70



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
