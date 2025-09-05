    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    Daimler Truck Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Daimler Truck Holding Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Daimler Truck Holding Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck Holding Aktie beträgt 39,69 EUR. Die Daimler Truck Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,95 %.

    Analysten und Kursziele für die Daimler Truck Holding Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 44,00 +15,24 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 41,00 +7,39 % -
    DZ BANK - - 01.08.2025
    JEFFERIES 50,00 +30,96 % 01.08.2025
    WARBURG RESEARCH 55,00 +44,05 % 01.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 32,00 -16,19 % 04.08.2025
    JEFFERIES 50,00 +30,96 % 04.08.2025
    RBC 44,00 +15,24 % 04.08.2025
    WARBURG RESEARCH 55,00 +44,05 % 04.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 41,00 +7,39 % 06.08.2025
    JPMORGAN 56,00 +46,67 % 13.08.2025
    RBC 44,00 +15,24 % 19.08.2025
    JEFFERIES 50,00 +30,96 % 25.08.2025
    JEFFERIES - - 27.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 32,00 -16,19 % 31.07.2025
    UBS 41,00 +7,39 % 31.07.2025

    Daimler Truck Holding

    +1,18 %
    -4,39 %
    -0,36 %
    +3,75 %
    +21,60 %
    +55,08 %
    +26,24 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

