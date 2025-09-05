Aktie kaufen oder verkaufen
Stabilus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Stabilus SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stabilus Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Stabilus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stabilus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stabilus Aktie beträgt 39,86€ EUR. Die Stabilus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,12 %.
Analysten und Kursziele für die Stabilus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|32,00€
|+34,17 %
|-
|Warburg Research
|44,00€
|+84,49 %
|-
|BERENBERG
|32,00€
|+34,17 %
|04.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00€
|+88,68 %
|04.08.2025
|JPMORGAN
|37,00€
|+55,14 %
|04.08.2025
|JPMORGAN
|45,00€
|+88,68 %
|04.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|44,00€
|+84,49 %
|04.08.2025
+2,10 %
+2,30 %
+12,41 %
-4,12 %
-33,92 %
-54,45 %
ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte