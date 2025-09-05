    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus

    Aktie kaufen oder verkaufen

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabilus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Stabilus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Stabilus SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Stabilus Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Stabilus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stabilus Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Stabilus Aktie beträgt 39,86 EUR. Die Stabilus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,12 %.

    Analysten und Kursziele für die Stabilus Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 32,00 +34,17 % -
    Warburg Research 44,00 +84,49 % -
    BERENBERG 32,00 +34,17 % 04.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 45,00 +88,68 % 04.08.2025
    JPMORGAN 37,00 +55,14 % 04.08.2025
    JPMORGAN 45,00 +88,68 % 04.08.2025
    WARBURG RESEARCH 44,00 +84,49 % 04.08.2025

    Stabilus

    +2,10 %
    +2,30 %
    +12,41 %
    -4,12 %
    -33,92 %
    -54,45 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Stabilus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 7 Analysten die Stabilus Aktie eingestuft.