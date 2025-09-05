Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Porsche AG Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 40,67€ EUR. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,13 %.
Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|41,00€
|-7,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00€
|+24,25 %
|-
|JPMORGAN
|64,00€
|+44,58 %
|01.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|41,00€
|-7,38 %
|20.08.2025
|RBC
|43,00€
|-2,86 %
|21.08.2025
+0,34 %
-4,12 %
+3,73 %
+5,66 %
-33,08 %
-53,74 %
ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
