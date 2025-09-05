    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Aktie kaufen oder verkaufen

    Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Marijan Murat - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Porsche AG Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 40,67 EUR. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,13 %.

    Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Warburg Research 41,00 -7,38 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 55,00 +24,25 % -
    JPMORGAN 64,00 +44,58 % 01.08.2025
    DZ BANK - - 06.08.2025
    WARBURG RESEARCH 41,00 -7,38 % 20.08.2025
    RBC 43,00 -2,86 % 21.08.2025

    Porsche AG

    +0,34 %
    -4,12 %
    +3,73 %
    +5,66 %
    -33,08 %
    -53,74 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911

