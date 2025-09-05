Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Porsche AG Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 40,67€ EUR. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,13 %.