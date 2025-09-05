Aktie kaufen oder verkaufen
IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 45,50€ EUR. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,49 %.
Analysten und Kursziele für die IONOS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|45,00€
|+23,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00€
|+25,85 %
|01.08.2025
|JPMORGAN
|44,00€
|+20,38 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|45,00€
|+23,12 %
|07.08.2025
|UBS
|47,00€
|+28,59 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|47,00€
|+28,59 %
|08.08.2025
|UBS
|47,00€
|+28,59 %
|13.08.2025
|BERENBERG
|43,00€
|+17,65 %
|14.08.2025
-0,27 %
-5,69 %
-10,55 %
-13,32 %
+47,27 %
+73,99 %
ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M
