    IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 45,50 EUR. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,49 %.

    Analysten und Kursziele für die IONOS Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 45,00 +23,12 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 46,00 +25,85 % 01.08.2025
    JPMORGAN 44,00 +20,38 % 07.08.2025
    JPMORGAN 45,00 +23,12 % 07.08.2025
    UBS 47,00 +28,59 % 07.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 47,00 +28,59 % 08.08.2025
    UBS 47,00 +28,59 % 13.08.2025
    BERENBERG 43,00 +17,65 % 14.08.2025

    IONOS Group

    -0,27 %
    -5,69 %
    -10,55 %
    -13,32 %
    +47,27 %
    +73,99 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M



