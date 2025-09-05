IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 45,50€ EUR. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,49 %.