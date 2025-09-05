Aktie kaufen oder verkaufen
TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 9,55€ EUR. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,79 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die TUI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|8,00€
|-2,12 %
|-
|JPMorgan
|13,00€
|+59,06 %
|-
|JEFFERIES
|8,00€
|-2,12 %
|12.08.2025
|JPMORGAN
|12,00€
|+46,82 %
|12.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-14,35 %
|13.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-14,35 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|8,00€
|-2,12 %
|13.08.2025
|UBS
|8,00€
|-2,12 %
|13.08.2025
|UBS
|9,00€
|+10,12 %
|13.08.2025
|JPMORGAN
|12,00€
|+46,82 %
|13.08.2025
|JPMORGAN
|13,00€
|+59,06 %
|13.08.2025
-0,24 %
-8,77 %
+5,14 %
+9,82 %
+41,14 %
+5,20 %
-27,19 %
-81,94 %
+22,53 %
ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte