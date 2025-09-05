Aktie kaufen oder verkaufen
Linde Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Linde Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Linde Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Linde Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Linde Aktie beträgt 456,75€ EUR. Die Linde Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,67 %.
Analysten und Kursziele für die Linde Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|517,00€
|+27,53 %
|01.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|518,00€
|+27,78 %
|01.08.2025
|JPMORGAN
|475,00€
|+17,17 %
|03.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2025
|JEFFERIES
|535,00€
|+31,97 %
|05.08.2025
|RBC
|576,00€
|+42,08 %
|08.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|518,00€
|+27,78 %
|12.08.2025
|BERENBERG
|515,00€
|+27,04 %
|18.08.2025
-0,15 %
-1,94 %
+0,05 %
-2,79 %
-4,80 %
+46,34 %
+93,30 %
+177,83 %
ISIN:IE000S9YS762WKN:A3D7VW
