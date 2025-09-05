AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,00€ EUR. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,34 %.