    AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,00 EUR. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,34 %.

    Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BARCLAYS 10,00 -22,78 % 01.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 12,00 -7,34 % 05.08.2025
    UBS 14,00 +8,11 % 05.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 12,00 -7,34 % 07.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 12,00 -7,34 % 12.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 12,00 -7,34 % 19.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 12,00 -7,34 % 31.07.2025

    AIR France - KLM

    +1,27 %
    -4,26 %
    +4,15 %
    +32,14 %
    +62,01 %
    -9,19 %
    -33,66 %
    -60,55 %
    -86,52 %
    ISIN:FR001400J770WKN:A3EJGH



