AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,00€ EUR. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,34 %.
Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|10,00€
|-22,78 %
|01.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00€
|-7,34 %
|05.08.2025
|UBS
|14,00€
|+8,11 %
|05.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00€
|-7,34 %
|07.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00€
|-7,34 %
|12.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00€
|-7,34 %
|19.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00€
|-7,34 %
|31.07.2025
+1,27 %
-4,26 %
+4,15 %
+32,14 %
+62,01 %
-9,19 %
-33,66 %
-60,55 %
-86,52 %
ISIN:FR001400J770WKN:A3EJGH
