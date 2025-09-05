    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 438,43 EUR. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +809,98 %.

    Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 340,00 +605,69 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 600,00 +1.145,33 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 620,00 +1.186,84 % 01.08.2025
    UBS 340,00 +605,69 % 04.08.2025
    GOLDMAN SACHS 400,00 +730,22 % 04.08.2025
    JEFFERIES 415,00 +761,35 % 06.08.2025
    UBS 340,00 +605,69 % 06.08.2025
    JPMORGAN 500,00 +937,78 % 06.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 620,00 +1.186,84 % 07.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 600,00 +1.145,33 % 07.08.2025
    GOLDMAN SACHS 392,00 +713,62 % 07.08.2025
    JPMORGAN 500,00 +937,78 % 07.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 620,00 +1.186,84 % 08.08.2025
    DZ BANK - - 08.08.2025
    UBS 340,00 +605,69 % 08.08.2025
    UBS 340,00 +605,69 % 11.08.2025
    UBS 340,00 +605,69 % 18.08.2025
    UBS 340,00 +605,69 % 18.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 600,00 +1.145,33 % 21.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 620,00 +1.186,84 % 26.08.2025
    UBS 340,00 +605,69 % 29.08.2025

    Novo Nordisk

    -0,21 %
    +0,42 %
    +13,86 %
    -24,26 %
    -60,27 %
    -6,65 %
    +74,12 %
    +95,95 %
    +2.769,25 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

