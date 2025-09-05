Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 438,43€ EUR. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +809,98 %.
Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|340,00€
|+605,69 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.145,33 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|620,00€
|+1.186,84 %
|01.08.2025
|UBS
|340,00€
|+605,69 %
|04.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|400,00€
|+730,22 %
|04.08.2025
|JEFFERIES
|415,00€
|+761,35 %
|06.08.2025
|UBS
|340,00€
|+605,69 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+937,78 %
|06.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|620,00€
|+1.186,84 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.145,33 %
|07.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|392,00€
|+713,62 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+937,78 %
|07.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|620,00€
|+1.186,84 %
|08.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.08.2025
|UBS
|340,00€
|+605,69 %
|08.08.2025
|UBS
|340,00€
|+605,69 %
|11.08.2025
|UBS
|340,00€
|+605,69 %
|18.08.2025
|UBS
|340,00€
|+605,69 %
|18.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.145,33 %
|21.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|620,00€
|+1.186,84 %
|26.08.2025
|UBS
|340,00€
|+605,69 %
|29.08.2025
-0,21 %
+0,42 %
+13,86 %
-24,26 %
-60,27 %
-6,65 %
+74,12 %
+95,95 %
+2.769,25 %
