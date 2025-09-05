SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 26,89€ EUR. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,36 %.