Aktie kaufen oder verkaufen
SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 26,89€ EUR. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,36 %.
Analysten und Kursziele für die SCHOTT Pharma Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|24,00€
|+9,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|29,00€
|+31,97 %
|-
|JEFFERIES
|24,00€
|+9,22 %
|05.08.2025
|UBS
|29,00€
|+31,97 %
|05.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00€
|+41,07 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|24,00€
|+9,22 %
|12.08.2025
|UBS
|28,00€
|+27,42 %
|12.08.2025
|UBS
|29,00€
|+31,97 %
|12.08.2025
|JEFFERIES
|24,00€
|+9,22 %
|13.08.2025
-0,68 %
-5,43 %
-9,38 %
-22,32 %
-36,88 %
-20,55 %
ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
