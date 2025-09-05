    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    Aktie kaufen oder verkaufen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 26,89 EUR. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,36 %.

    Analysten und Kursziele für die SCHOTT Pharma Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 24,00 +9,22 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 29,00 +31,97 % -
    JEFFERIES 24,00 +9,22 % 05.08.2025
    UBS 29,00 +31,97 % 05.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 31,00 +41,07 % 06.08.2025
    JEFFERIES 24,00 +9,22 % 12.08.2025
    UBS 28,00 +27,42 % 12.08.2025
    UBS 29,00 +31,97 % 12.08.2025
    JEFFERIES 24,00 +9,22 % 13.08.2025

    SCHOTT Pharma

    -0,68 %
    -5,43 %
    -9,38 %
    -22,32 %
    -36,88 %
    -20,55 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 9 Analysten die SCHOTT Pharma Aktie eingestuft.