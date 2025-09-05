    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die RENK Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 79,44 EUR. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,55 %.

    Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 80,00 +20,38 % 01.08.2025
    BERENBERG 84,00 +26,40 % 13.08.2025
    BERENBERG 84,00 +26,40 % 13.08.2025
    JEFFERIES 80,00 +20,38 % 13.08.2025
    JEFFERIES 80,00 +20,38 % 13.08.2025
    JPMORGAN 90,00 +35,43 % 13.08.2025
    WARBURG RESEARCH 58,00 -12,72 % 14.08.2025
    BERENBERG 84,00 +26,40 % 14.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 75,00 +12,86 % 15.08.2025

    RENK Group

    +2,41 %
    +11,04 %
    -0,10 %
    -16,37 %
    +171,75 %
    +315,41 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
