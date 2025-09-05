Aktie kaufen oder verkaufen
RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die RENK Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 79,44€ EUR. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,55 %.
Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|80,00€
|+20,38 %
|01.08.2025
|BERENBERG
|84,00€
|+26,40 %
|13.08.2025
|BERENBERG
|84,00€
|+26,40 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|80,00€
|+20,38 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|80,00€
|+20,38 %
|13.08.2025
|JPMORGAN
|90,00€
|+35,43 %
|13.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|58,00€
|-12,72 %
|14.08.2025
|BERENBERG
|84,00€
|+26,40 %
|14.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00€
|+12,86 %
|15.08.2025
+2,41 %
+11,04 %
-0,10 %
-16,37 %
+171,75 %
+315,41 %
ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
