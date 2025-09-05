RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die RENK Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 79,44€ EUR. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,55 %.