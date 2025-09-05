    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Eigene Chips für ChatGPT: OpenAI könnte Nvidia den Rücken kehren

    OpenAI plant, die interne KI-Rechenleistung auszubauen. Dafür könnte das Unternehmen gemeinsam mit Broadcom eigene Chips entwickeln.

    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    OpenAI plant ab dem Jahr 2026 eigene Chips für Künstliche Intelligenz herzustellen. Nach Informationen der Financial Times, arbeite das Unternehmen dafür eng mit dem Halbleiterkonzern Broadcom zusammen. Ziel sei es, den rasant wachsenden Bedarf an Rechenleistung für KI-Anwendungen zu decken und die Abhängigkeit von Nvidia zu verringern.

    Milliardenauftrag für Broadcom

    Broadcom-CEO Hock Tan erklärte am Donnerstag, ein neuer Kunde habe sich zu Bestellungen im Volumen von zehn Milliarden US-Dollar verpflichtet. Eine Zusammenarbeit mit OpenAI bestätigte er zunächst nicht. Der Chipentwickler liefert bereits seit Jahren Prozessoren an große Technologieunternehmen wie Apple oder Google.

    Strategische Unabhängigkeit im Chipgeschäft

    OpenAI plant, die neuen Chips ausschließlich intern zu nutzen und nicht an externe Abnehmer weiterzugegeben. Bereits im vergangenen Jahr hatten beide Unternehmen mit einer gemeinsamen Chip-Entwicklung begonnen, ein Zeitplan für die Produktion fehlte bisher jedoch.

    Mit diesem Schritt folgt OpenAI einer Strategie, die auch andere große Technologiekonzerne verfolgen. Google, Amazon und Meta entwickeln seit einiger Zeit spezialisierte Prozessoren, um die hohen Anforderungen ihrer KI-Systeme besser zu bewältigen. Für OpenAI bedeutet der Einstieg in die eigene Chipproduktion mehr Kontrolle über die technologische Basis der Modelle wie ChatGPT.

    Rückenwind für Broadcom

    Der Bericht über den Milliardenauftrag erreichte die Märkte nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Broadcoms Quartalszahlen. Das Unternehmen präsentierte starke Ergebnisse und gab einen optimistischen Ausblick für das laufende Quartal.

    Nachbörslich an der Nasdaq legte Broadcoms Aktie um mehr als 4,5 Prozent zu. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate hat sich der Kurs nahezu verdoppelt. Eine mögliche Zusammenarbeit mit OpenAI könnte der Aktie weiteren Auftrieb geben.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
