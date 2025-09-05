    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen
    JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Tycho Peterson in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Chef des Diagnostikspezialisten. Ziel des neu aufgestellten Portfolios und der Forschung seien Lösungen, die mehrere Endmärkte wie Pharma und Labors adressieren./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:51 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:51 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 40,33EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tycho Peterson
    Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


